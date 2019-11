Zurückgetretener Präsident Boliviens Morales geht ins Exil nach Mexiko

12.11.2019, 12:51 Uhr - Seit Wochen kommt es in Bolivien zu Ausschreitungen, am Sonntag trat Präsident Evo Morales schließlich nach Wahlfälschungs-Vorwürfen zurück. Nun hat er das Land verlassen und in Mexiko Asyl beantragt.