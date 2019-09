Die Szenen der Brexit-Woche Was haben "Nessie" und "König Boris" gemeinsam?

07.09.2019, 14:59 Uhr - Boris Johnson bleibt dabei, es gebe Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel. Am Ende einer turbulenten Woche steht fest: Das ist immerhin genau so wahrscheinlich wie ein Ungeheuer in Loch Ness.