Boris Johnson "Es wird reichlich Zeit geben, den Brexit zu diskutieren"

28.08.2019, 12:38 Uhr - Ein großer Teil der britischen Abgeordneten will einen ungeregelten Brexit unbedingt verhindern. Doch Premier Johnson will ihnen die Chance nehmen, überhaupt aktiv zu werden. Er plant, das Parlament in eine Zwangspause schicken.

