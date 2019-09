Waldbrände in Brasilien Wer die Umwelt schützt, wird getötet

23.09.2019, 04:26 Uhr - Die Aufmerksamkeit hat nachgelassen, aber die Feuer fressen sich weiter durch den brasilianischen Regenwald. Dagegen zu kämpfen wird zunehmend riskant. "Human Rights Watch" prangert an: Wer sich in Brasilien für den Wald einsetzt, begibt sich in Lebensgefahr.