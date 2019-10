Johnson droht Parlament "Dann muss es Neuwahlen geben"

22.10.2019, 18:28 Uhr - Im Eiltempo will Boris Johnson sein Brexit-Gesetz durchs britische Parlament bringen. Am Abend sollen die Abgeordneten den Zeitplan absegnen. Stimmen sie dagegen, will der Premier den Entwurf zurückziehen - und Neuwahlen ansetzen.