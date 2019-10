Rede beim Tory-Parteitag Johnson lehnt Kontrollen an irischer Grenze ab

02.10.2019, 15:03 Uhr - Die britische Regierung will an diesem Mittwoch ihre Vorschläge für die Lösung des Brexit-Streits an die EU-Kommission schicken. Er erwarte von Brüssel Zugeständnisse, sagte Premier Johnson auf dem Tory-Parteitag.

