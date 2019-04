Großbritannien Parlament beschließt Gesetz zu Brexit-Verschiebung

09.04.2019, 09:04 Uhr - Theresa May muss der EU am Mittwoch einen Plan vorlegen, wie es im Gezerre um den Austritt der Briten weitergehen soll. Das Parlament in London sicherte sich nun per Gesetz ein Mitspracherecht.

