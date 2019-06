Carbon-Beton "Mit einem Schlag 50% Beton sparen"

04.06.2019, 21:35 Uhr - Was sind Alternativen für klimaschädliches Zement? Forscher in Dresden arbeiten an einem Baustoff, der weniger Rohstoffe verbraucht und doch tragfähiger ist als Stahlbeton. Ihr Ausgangsmaterial: Carbon-Fäden.