Carola Rackete Die Frau, die Salvini herausfordert

01.07.2019, 15:43 Uhr - Für Italiens Innenminister Salvini ist sie eine Kriminelle: Der deutschen Kapitänin Carola Rackete droht eine Gefängnisstrafe, weil sie die "Sea-Watch 3" trotz Verbots in italienische Gewässer gesteuert hat. Wer ist die Frau und was treibt sie an?