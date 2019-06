Klopp vor Champions-League-Finale "Bin Weltrekordhalter im Gewinnen von Halbfinals"

01.06.2019, 10:44 Uhr - Jürgen Klopp steht zum dritten Mal in Folge im Finale der Königsklasse. Gegen Tottenham will er endlich den Henkelpott gewinnen. Bisher haftet dem Trainer des FC Liverpool der Makel an, wichtige Endspiele zu verlieren. Als Looser sieht er sich aber nicht.