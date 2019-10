Millionen-Protest in Chile "Ich habe so lange auf diesen Moment im Leben gewartet"

26.10.2019, 13:30 Uhr - Seit einer Woche demonstrieren unzufriedene Bürger in Chile gegen zu hohe Lebenshaltungskosten und für soziale Reformen. Am Freitag gingen in der Hauptstadt Santiago eine Million Menschen auf die Straße. Stimmen aus einer Stadt in Aufruhr.