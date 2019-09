Chinas Weltmachtanspruch Roboter-Lehrer, Manga-Mode und Führerkult

28.09.2019, 17:42 Uhr - In 30 Jahren, am 1. Oktober 2049, feiert die Volksrepublik China ihren 100. Geburtstag. Bis dahin will Präsident Xi sein Land zur wirtschaftlichen und militärischen Nummer Eins machen. Doch wovon träumen die Chinesen? Ein Videobeitrag für das Projekt Globale Gesellschaft.