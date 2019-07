Spektakel am Himmel Beutelwolken in XXL

08.07.2019, 12:19 Uhr - So genannte Mammatuswolken treten oft im Zuge von Stürmen und Gewittern auf. Den US-Amerikanerin Meagan Schrecengost gelangen diese Aufnahmen nun ausgerechnet am Nationalfeiertag - an dem der Himmel an sich von (künstlichem) Feuerwerk geprägt ist.