Gefährliche Ausbreitung Floridas Problem-Krokodile

09.04.2019, 10:29 Uhr - Krokodile sind auf dem Vormarsch: Seit Jahren wächst die Population in den Sümpfen Floridas - und das mit rasender Geschwindigkeit. Auch im Northern Territory in Australien fühlen sich die Reptilien offenbar pudelwohl. Dabei lief es für die Riesen-Echsen nicht immer so gut.

