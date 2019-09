Das Tier im Menschen Warum manche führen und andere folgen

13.09.2019, 15:09 Uhr - Folgen oder führen? Sind Sie Anführer oder eher Mitläufer? Kennen Sie Ihren Platz in der Hackordnung? Wie wichtig sind hierarchische Strukturen für die Harmonie in sozialen Gefügen? Die Antworten findet man in der Tierwelt.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.