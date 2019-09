Demonstrationen in Hongkong Protestierende verwüsten U-Bahnstation

01.09.2019, 16:07 Uhr - Nach den schweren Ausschreitungen am Vortag gehen die Proteste in Hongkong weiter: Aktivisten störten den Betrieb am Flughafen, versperrten Straßen und randalierten in der U-Bahnstation Tung Chung.