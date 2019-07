Autogramm Bentley Bentayga Hybrid

03.07.2019, 18:08 Uhr - Bentley verpasst seinem Prunk-SUV Bentayga mit einem Plug-In-Hybrid-Antrieb ein grünes Mäntelchen. Doch das zwickt: Der Antrieb ist nicht so nicht so opulent, wie er sein sollte - und nicht so effizient wie er sein könnte.