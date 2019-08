Nachwuchsfahrerin Sophia Flörsch "Mein Traum? Formel-1-Weltmeisterin"

14.08.2019, 14:27 Uhr - Der Motorsport ist eine der letzten Männerdomänen. Sophia Flörsch, 18 Jahre, will sich damit nicht abfinden. Selbst ihr Unfall bei einem Formel 3-Rennen in Macau ändert nichts an ihrem großen Traum: Weltmeisterin in der Formel 1 werden.