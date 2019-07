Reisewelle ADAC befürchtet Mega-Staus am Wochenende

26.07.2019, 20:21 Uhr - Autofahrer müssen am Wochenende sehr viel Geduld mitbringen: In allen Bundesländern haben die Schüler nun Ferien. Viele europäische Nachbarn starten in die zweite Reisewelle. Und es gibt sehr viele Baustellen.