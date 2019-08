Ausschnitt ZDF Deutschland Bilanz Die Jugendweihe

07.08.2019, 13:13 Uhr - Ist zusammengewachsen, was zusammengehört? Wie steht es um die Einheit in Deutschland im Jubiläumsjahr "30 Jahre Mauerfall"? Was ist aus den versprochenen "blühenden Landschaften" geworden? Ist ein Teil des Landes unrettbar abgehängt? Gibt es neue Mauern - nur diesmal in den Köpfen? Die zweiteilige ZDF-Dokumentation "Deutschland-Bilanz" beleuchtet am Dienstag, 6. August 2019, 21.00 Uhr, und am Donnerstag, 8. August 2019, 22.15 Uhr im ZDF die Lebenswirklichkeit und die Hoffnungen der Deutschen.

