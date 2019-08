"National Doral" in Miami Trump plant nächsten G7-Gipfel auf seinem Anwesen

26.08.2019, 14:31 Uhr - "Wir haben nichts gefunden, was sich nur annähernd damit messen kann": US-Präsident Trump hat für den nächsten G7-Gipfel sein eigenes Anwesen in Florida ins Spiel gebracht. Außerdem kündigte er einen Besuch in Deutschland an.

