Trumps London-Besuch "Ich habe keine Proteste gesehen"

04.06.2019, 19:47 Uhr - Trumps Staatsbesuch in London wurde von lauten Protesten begleitet. Von all dem will der US-Präsident allerdings nichts mitbekommen haben, stattdessen habe er nur "Liebe" und "Spirit" wahrgenommen.

