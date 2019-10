Trumps wirres Versprechen "Wir bauen eine Mauer in Colorado"

24.10.2019, 16:40 Uhr - Der US-Präsident will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, das ist bekannt. Für Verwunderung sorgte jetzt ein Wahlkampfauftritt, bei dem er auch Colorado eine Mauer versprach. Der Bundesstaat grenzt allerdings gar nicht an Mexiko.