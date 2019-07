Fliegender Flammenwerfer Drohne mit Spezialeffekt

24.07.2019, 16:53 Uhr - Ein Unternehmen in den USA hat ein außergewöhnliches Zubehör für Drohnen entwickelt. Ein via Fernzündung aktivierbarer Flammenwerfer soll vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt werden.