Gaming-Boom Wie der E-Sport Dänemark erobert hat

02.08.2019, 20:34 Uhr - Während in Deutschland noch die Sport-Debatte geführt wird, hat sich Gaming in Dänemark etabliert. E-Sport gehört zum TV-Sendeplan, Videospiele zum Schulunterricht. So lernen nicht nur Kinder viel, sondern auch ihre Eltern.