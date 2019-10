Nationalpark in Thailand Elefantengruppe ertrinkt in Wasserfall - zwei Tiere gerettet

06.10.2019, 15:43 Uhr - In einem Nationalpark in Thailand sind sechs wilde Elefanten gestorben. Die Tiere sind in einen Wasserfall hinabgestürzt und ertrunken. Zwei weitere Tiere konnten gerettet werden.