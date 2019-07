Erdbeben in Kalifornien TV-Moderatoren geraten in Panik

08.07.2019, 16:49 Uhr - Ein starker Erdstoß überraschte am Freitag zwei TV-Moderatoren an der US-Westküste. Sie waren live im Studio und flüchteten sich unter den Tisch. Bereits am Donnerstag hatte ein Beben Kalifornien erschüttert.