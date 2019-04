EU-China-Gipfel in Brüssel Partner oder Rivalen?

09.04.2019, 05:27 Uhr - Rund 900 Milliarden Dollar will China investieren, in mehr als 60 Ländern: Mit seiner "Neuen Seidenstraße" will Präsident Xi das Land bis 2049 zur größten Industrienation der Welt machen. Welche Antworten hat Europa auf die Expansion aus Fernost?