Die Rekord-Jäger Wer hat die längsten Beine der Welt?

17.07.2019, 13:04 Uhr - Das Guinness-Buch der Rekorde zählt zu den meistverkauften Büchern der Welt. Wer sich darin verewigen will, muss besonders Außergewöhnliches leisten und oft bis an die Schmerzgrenze gehen. Doch was treibt diese Menschen an?