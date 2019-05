Marco Fuchs stiehlt Ihnen 180 Minuten Matchbälle für den FC Bayern und Manchester City

11.05.2019, 12:27 Uhr - In der Bundesliga könnte, in der Premier League wird an diesem Wochenende die Entscheidung in der Meisterschaft fallen. Die Spiele der Favoriten sollten Sie nicht verpassen, findet Marco Fuchs.