Rassismus im Fußball Klopp fordert Strafen nach Beleidigung von Salah

13.04.2019, 11:19 Uhr - Trainer Jürgen Klopp hat die rassistischen Äußerungen dreier Anhänger des FC Chelsea gegen Liverpools-Star Mo Salah scharf verurteilt. In einem Video, das am Rande der Europa League in Prag aufgenommen worden sein soll, beleidigen sie den früheren Chelsea-Spieler. An diesem Sonntag spielen die Reds zu Hause gegen die Londoner.