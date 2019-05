Klopp vor dem Champions-League-Finale "Wie Medizin, die beschissen schmeckt"

31.05.2019, 11:19 Uhr - Es ist sein drittes Endspiel in der Königsklasse. Diesmal soll endlich ein Sieg her. Denn: Jürgen Klopp weiß, wie sich verlorene Finals anfühlen. Die Niederlage gegen Real Madrid 2018 sieht der Liverpool-Trainer als heilsam an.