Emotionale Rückkehr nach Brasilien Sao Paulo feiert Dani Alves

07.08.2019, 09:47 Uhr - Nach 16 Jahren in Europa ist der dreimalige Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona in seine Heimat zurückgekehrt. Dem FC Sao Paulo soll er zum ersten Meistertitel nach elf Jahren führen. Alves großes Ziel ist die WM 2022 in Katar.