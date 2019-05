Heftige Windböen Gondel mit Fensterputzern kracht in Wolkenkratzer

16.05.2019, 08:50 Uhr - Fensterputzer in Lebensgefahr: Eine Plattform mit zwei Arbeitern hat sich bei starkem Wind von einem Hochhaus in Oklahoma City gelöst. Es kam zu dramatischen Szenen in großer Höhe.