Filmstarts Schnüffler mit Schimpftiraden

13.12.2019, 12:10 Uhr - Privatdetektiv Lionel Essrog (Edward Norton) leidet unter dem Tourette-Syndrom. Das kommt ihm bei Ermittlungen im New Yorker Korruptionssumpf immer wieder in die Quere. "Motherless Brooklyn" in den Filmstarts.