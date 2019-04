Filmstarts der Woche Liebe deine Feinde!

11.04.2019, 17:26 Uhr - Im zerstörten Hamburg von 1946 verliebt sich die Britin Rachael (Keira Knightley) in den Deutschen Stefan (Alexander Skarsgård). Der aber ist eigentlich der Prototyp ihres Feindbildes. Drama und Romanze garantiert. "Niemandsland - The Aftermath" in den Filmstarts.