Filmstarts Terminator auf Lebenszeit

26.10.2019, 12:05 Uhr - Der Kampf zwischen Mensch und Maschine geht in die nächste Runde. Dafür reist Drehbuchautor James Cameron zurück in die Vergangenheit und setzt dort an, wo 1991 der zweite Teil der Terminator-Reihe endete. "Terminator 6: Dark Fate" in den Filmstarts der Woche.