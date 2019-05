Florida Boeing 737 rutscht nach Bruchlandung in Fluss

04.05.2019, 11:26 Uhr - Ein Flugzeug des Typs Boeing 737 wollte in Florida landen, als es zu einem Unfall kam: Die Maschine rutschte in den St.-Johns-Fluss. An Bord waren Militärangehörige und deren Familien.

