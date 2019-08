Ein Flüchtling als Unternehmer Dickes Ding am Haken

09.08.2019, 08:38 Uhr - Mouhamed Mbaye lebt seit 10 Jahren in Deutschland und will nun als Unternehmer durchstarten. Sein Geschäftsmodell: Import vom frischen, nachhaltig und fair gefangenem Fisch aus Senegal. Damit würde er in seiner Heimat dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen. Doch der Einstieg ist hart.