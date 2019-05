FPÖ-regierte Stadt Wels "Von der FPÖ bin ich nicht enttäuscht, wieso?"

25.05.2019, 15:45 Uhr - Gut 43 Prozent wählten in Wels in Oberösterreich die rechtspopulistische FPÖ. Seit der Ibiza-Affäre ist der Koalitionspartner ÖVP in Erklärungsnot. Viele Bürger wollen gerade nicht über das Thema reden. Das Video vom Ortsbesuch. Aus Wels berichten Martin Jäschke und Carolin Katschak.