Angriff in Kalifornien

91-Jähriger Latino mit Ziegelstein attackiert: Angriff in Kalifornien

Mann springt in Krokodilgehege - und wird attackiert

US-Überwachungsvideo: Mann springt in Krokodilgehege - und wird attackiert

Schulmassaker in Parkland:

Schulmassaker in Parkland: Nachbarin des Todesschützen spricht erstmals öffentlich über Nikolas Cruz

Nach Angriff in Waffel-Restaurant:

Nach Angriff in Waffel-Restaurant: Mutmaßlicher Todesschütze von Nashville gefasst

Todesstrafe für Mord an Siebenjähriger

Mutmaßlicher Serientäter in Pakistan:

Mutmaßlicher Serientäter in Pakistan: Todesstrafe für Mord an Siebenjähriger

Raubfisch beißt Taucher in den Kopf

Video zeigt Hai-Angriff: Raubfisch beißt Taucher in den Kopf