Proteste beim G20-Gipfel in Osaka Hamburger Verhältnisse? Eher unwahrscheinlich!

28.06.2019, 13:25 Uhr - Marodierende Mobs, brennende Barrikaden - die Bilder der Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg gingen um die Welt. Solche Szenen wird es beim Gipfel in Osaka wohl nicht geben. Die Demonstranten hier üben sich eher in japanischen Tugenden.