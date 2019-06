Görlitz in Sachsen Der erste AfD-Oberbürgermeister in Deutschland?

15.06.2019, 13:58 Uhr - Am Sonntag entscheiden die Bürger in Görlitz, wer ins Rathaus einzieht. Gewinnt Sebastian Wippel, wäre er der erste Oberbürgermeister der AfD. Für die Landtagswahlen in Sachsen wird die Abstimmung zum Gradmesser.