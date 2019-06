Hollywoods offener Brief an Görlitz "Bitte wählt weise"

11.06.2019, 19:40 Uhr - Mehr als 30 Filmemacher und Schauspieler appellieren in einem offenen Brief an Offenheit und Toleranz der Görlitzer. Sollte die Stadt am Wochenende den ersten AfD-Oberbürgermeister Deutschlands wählen, setze die Stadt nicht nur einen Wirtschaftsfaktor aufs Spiel.