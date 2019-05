Außergewöhnlicher Fund Der Riesenhai von Groß Pampau

07.05.2019, 06:15 Uhr - Glück für eine Gruppe von Hobbyforschern in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein: In einer Tongrube entdeckten sie Skelettteile eines Riesenhais. Der Fund ist vermutlich rund elf Millionen Jahre alt.