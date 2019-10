Eklat um US-Diplomatenfrau "Sie muss das Richtige tun und zurückkommen"

15.10.2019, 19:02 Uhr - Der Fall hat längst die höchste politische Ebene erreicht: In Großbritannien war die Frau eines US-Diplomaten in einen tödlichen Unfall verwickelt - und reiste aus. Die Eltern des Opfers appellierten jetzt an sie, sich den Behörden zu stellen.