John Bercow im Videoporträt Der "Speaker" verlässt die Bühne

25.10.2019, 08:53 Uhr - Seine Ordnungsrufe sind legendär. John Bercow mischt sich ein, bricht immer wieder mit Traditionen - und wurde so zum Hauptakteur im Brexit-Drama. Nun dankt der Sprecher des britischen Unterhauses ab. Ein Besuch in seiner Residenz in London.