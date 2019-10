Großeinsatz Feuer in ehemaligem Kohlekraftwerk

09.10.2019, 14:59 Uhr - Auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks kam es am Dienstag zu einem Brand. Das Kraftwerk ist seit 2017 nicht mehr in Betrieb und wird nun in ein Zentrum für erneuerbare Energie umgebaut.