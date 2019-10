Attacke in Halle Augenzeugenvideo zeigt Schützen

09.10.2019, 17:38 Uhr - Mehrere Täter haben in Halle einen Dönerladen und eine Synagoge attackiert. Zwei Menschen sind dabei getötet worden. In einem Augenzeugenvideo ist zu sehen, wie einer der Täter in Kampfmontur Schüsse abfeuert.

Zum Artikel