High-Tech für Hebammen Geburtshilfe durch die Brille

27.06.2019, 14:15 Uhr - Mit Augmented-Reality-Brillen und lebensechten Puppen bereiten sich angehende Hebammen in London auf ihren Einsatz in der Praxis vor. Besonders gut lassen sich so lebensbedrohliche Komplikationen simulieren.